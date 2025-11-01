今季の学生３大駅伝第２戦の全日本大学駅伝は２日、行われる。１〜８区と補欠５人の区間登録が３１日に発表され、２年ぶりの王座奪還を狙う駒大は、５０００メートルの屋内日本記録を持つエースの佐藤圭汰（４年）を７区に登録した。けがからの回復途上で１０月の出雲駅伝は欠場も、藤田敦史監督（４８）はこの日、「練習は、ずっとできています」と説明。１、２年時は２区で区間記録更新と相性のいい大会で、２２年に駒大の田沢