攻守の重要局面となる「バイタルエリア」で輝く選手たちのサッカー観に迫る連載インタビューシリーズ「バイタルエリアの仕事人」。第57回は、ガンバ大阪のスウェーデン出身FWデニス・ヒュメットだ。今年2025年３月にスウェーデンのユールゴーデンからG大阪に完全移籍。来日１年目ながらゴールに直結するプレーでチームに不可欠な存在となりつつある。特に、敵陣の重要な地帯、いわゆる「バイタルエリア」での動きは秀逸である