ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 長嶋一茂、高市早苗首相の所信表明演説に言及…ヤジは「いらない」 長嶋一茂 高市早苗内閣 エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス 長嶋一茂、高市早苗首相の所信表明演説に言及…ヤジは「いらない」 2025年10月25日 14時51分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 長嶋一茂が25日の番組で、高市早苗首相の所信表明演説について語った 野党のヤジに関して話題を振られると「僕はいらないと思います」と言及 「いったんは首相をリスペクトして」「恥ずかしい、日本人として」と述べた 記事を読む おすすめ記事 「ミヤネ屋」コメンテーター、高市首相の所信表明で飛び交ったヤジに怒り「こういうのは国会議員としてよろしくない」 2025年10月24日 17時16分 小藪千豊、高市首相の所信表明演説に「この人はちゃんとやるのかなってのを、ちゃんと見ていかんといかんのかな」 2025年10月24日 18時10分 【全文公開】維新・吉村代表「僕らにも正義があって、本気で高市さんにぶつけてます。あと数日で結論を出さなければならない」連立は？よんチャンTV生出演で行方を展望 2025年10月16日 20時28分 安住紳一郎アナ、維新・吉村洋文代表が「最初からずっと強気で吠え続けている」理由を番組で解説 2025年10月19日 7時21分 パックン 高市首相に「弱点も触れて強い対策を…」 所信表明で触れられなかった事項に指摘 2025年10月24日 20時10分