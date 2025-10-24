サンワサプライ株式会社は、ダイヤル錠を各扉に採用し、10台のスマートフォンを個別に管理できる保管庫「CAI-CABSP71」を発売した。内部の状況を一目で確認できる透明扉と、使用者が任意の番号で設定可能なダイヤル錠＋検索キーを採用し、紛失の心配もなく安心して管理が可能だ。背面にはタップ収納スペースとケーブル口を備え、収納したまま充電できる。学校や研究施設、工場などのセキュリティ対策に最適だ。■透明扉で中身が見