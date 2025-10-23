¸øÌÀÅÞ¤ÎÅÞ²ñ¹ç¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ëÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¡ÊÃæ±û¡Ë¡á23Æü¸áÁ°¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤Ï23Æü¤ÎÅÞ²ñ¹ç¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬Ï¢Î©À¯¸¢¹ç°Õ½ñ¤Ë·ûË¡9¾ò²þÀµ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾òÊ¸µ¯Áð¶¨µÄ²ñÀßÃÖ¤òÌÀµ­¤·¤¿¤³¤È¤Ø·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö¹ñ¤Îºß¤êÊý¤òÂç¤­¤¯ÊÑ¤¨¤ëÊý¸þÀ­¤Ç¡¢¿¼¤¯´í×ü¤¹¤ë¡£¹ñ²ñÏÀÀï¤òÄÌ¤¸¤Æ»ä¤¿¤Á¤Î¹Í¤¨¤ò¤·¤Ã¤«¤êÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¼«Ì±¡¢°Ý¿·¤¬ËÉ±ÒÁõÈ÷°ÜÅ¾»°¸¶Â§¤Î±¿ÍÑ»Ø¿Ë¤ò½ä¤ê¡¢Í¢½Ð¤òÇ§¤á¤ë5Îà·¿