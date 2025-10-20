エースのサラーは7戦連続ノーゴールと不振イングランド1部リバプールは、現地時間10月19日に行われたプレミアリーグ第8節マンチェスター・ユナイテッド戦に1-2で敗れ、公式戦4連敗を喫した。昨季王者が見せる不振について、英公共放送「BBC」は「一時的な不調と見られていたものが、今やより深刻なものになっている」と警鐘を鳴らしている。ユナイテッドにアンフィールドで10年以上ぶりの勝利を献上し、チームの苦境が浮き彫りと