メイビン氏＆ピラー氏の惜しみない称賛形容する言葉がなくなってきた。ドジャース・大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場。1試合3本塁打＆7回途中無失点10奪三振の活躍でシリーズMVPを受賞した。数々の称賛が送られる中、球界OBは「ビッグ・リーグがあり、その上にオオタニ・リーグがある」と最大級の賛辞が送られた。大谷は初回、3者連続奪三振の快投で