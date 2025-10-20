メイビン氏＆ピラー氏の惜しみない称賛

形容する言葉がなくなってきた。ドジャース・大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場。1試合3本塁打＆7回途中無失点10奪三振の活躍でシリーズMVPを受賞した。数々の称賛が送られる中、球界OBは「ビッグ・リーグがあり、その上にオオタニ・リーグがある」と最大級の賛辞が送られた。

大谷は初回、3者連続奪三振の快投で自ら流れを作ると、その裏にキンタナから先頭打者弾を叩き込んだ。飛距離446フィート（約135.9メートル）の一発だった。さらに4回には右腕パトリックから飛距離469フィート（約142.9メートル）の場外アーチをかけ、7回にはメギルから左中間へ一発を叩き込んだ。

元トッププロスペクトで、パドレスなどで活躍したキャメロン・メイビン氏は自身のX（旧ツイッター）を更新。「もし誰かがショウヘイ・オオタニが歴代最高の選手でないと言うなら、その人は単に野球を知らないだけだ。異論は認めない」と断言した。

さらに「私たちは、この男のような選手を（今まで）見たことがない。投打で圧倒的なパワーとスピードを兼ね備えており、いとも簡単にやってしまう。彼は他全員と比べて（次元の）違う野球をしている。ビッグ・リーグ（MLB）があり、（その上に）オオタニ・リーグがあるのだ！」と、屈強なメジャーリーガーを“子ども”に感じさせる偉才の活躍を称えた。

同じように感じたのは、ブルージェイズなどで活躍したケビン・ピラー氏だ。「（見逃していたので）たった今、ショウヘイが成し遂げたことをキャッチアップ中だ……」と話し、「失礼……この男はどの惑星から来たんだ……」と脱帽。そして「10奪三振、3本塁打。リトルリーグでしか見ない数字だ」と綴った。（Full-Count編集部）