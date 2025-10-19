ほくほく美味「大学かぼちゃ」 10月に入り、秋の味覚がたくさん登場し始めました。秋スイーツの定番食材「栗」や「さつまいも」も人気ですが、ハロウィンを控えた今の時期は「かぼちゃ」も検索数をぐんぐん伸ばしています。 かぼちゃスイーツの中でもダントツの人気は、プリン、次にケーキや焼き菓子が続きます。しかし、そればかりでは毎年変化がなくてつまらない…。そこで今回は、少し和のテイストを取り入れて「大学かぼち