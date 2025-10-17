小川晶市長前橋市の小川晶市長（42）は17日、市職員の既婚男性とラブホテルで複数回面会した問題を受け、自身の給与を5割減額した上で市長を続投すると表明した。市役所で記者団の取材に応じ、選挙公約を実現させる責任があるとし「全身全霊で取り組む覚悟だ。信頼回復を進めたい」と述べた。市政の混乱収拾を図り、議会や市民に理解を求める狙い。減額する期間は「任期中」とし、詳細は今後詰める。小川氏は9月下旬、ホテル