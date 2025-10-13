食楽web 「もし雲を食べることができたら、一体どんな味なんだろう？」 子供の頃、空を見上げながら一度はそう考えたことがあるのでは？ そんな幼心を抱えて足を運んだのは、マンダリン オリエンタル 東京の1階「グルメショップ」。そこで出会ったのは、見た目も名前も夢のようなスイーツ、「KUMO（クモ）ケーキ」。 このケーキ、平日は25個、土日は35個限定で、毎朝9時半から整理券が配られ、11時