日本国際博覧会協会（万博協会）は７日、大阪・関西万博の運営収支が約２３０億〜２８０億円の黒字になるとの見込みを明らかにした。入場券やグッズの販売が好調で、黒字化に大きく貢献した。７日の万博協会理事会で報告された。万博協会は万博の運営費を１１６０億円とし、８割超の９６９億円を入場券の販売収入、残りをグッズ販売のロイヤルティーなどで賄う計画を立てていた。入場券の販売枚数（３日時点）は約２２０６万枚