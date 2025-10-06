ファミリーマートは、プライベートブランド『ファミマルBakery』から、人気のパンの裏側をクイニーアマン風に仕立てた新シリーズ「オモテもウラもおいしいパン」3品を、2025年10月7日から全国約1万6,300店舗で発売する。ラインアップは、「デニッシュメロンパン×クイニーアマン」(税込185円)、「チーズケーキデニッシュ×クイニーアマン」「アップルパイタルト×クイニーアマン」(各税込198円)の3品。〈人気パン×クイニーアマン