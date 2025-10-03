1921年以来、海苔専業メーカーとして、安心で高品質なのり製品と、食卓や家族の笑顔を彩る時代を先取した加工食品を提案・提供しているニコニコのり株式会社は、2025年10月7日（火）から10月13日（月・祝）の7日間、開催中の「大阪・関西万博」内大阪ヘルスケアパビリオンにおいて、大阪の中小企業・スタートアップが出展するゾーン「リボーンチャレンジ」＜企画・運営＝中小・スタートアップ出展企画推進委員会（公益財団法人大阪