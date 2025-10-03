2025年は6月ごろから全国的に気温が高い状態が続き、群馬県伊勢崎市では8月5日、国内最高気温となる41.8度を観測するなど、各地で記録的な暑さとなりました。また、気象庁によると、10月も平年より気温が高い状況が続く見込みで、体調を崩さないよう注意が必要です。ところで、猛暑が長引いた影響で目の不調を訴える人が増えているようです。暑さにより、目にどのような影響が生じている可能性があるのでしょうか。紫外線が目