【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグは９月３０日、プレーオフのワイルドカードシリーズ（３回戦制）が開幕し、各チームの日本選手が活躍した。ナ・リーグ西地区で４連覇したドジャースの大谷翔平（３１）は、本拠地ロサンゼルスでのレッズ戦に１番指名打者で出場し、ポストシーズンでは自身初となる１試合２本塁打。一回にライナー性の打球を右翼席に運ぶと、六回にも２点本塁打を放ち、１０―５の勝利に貢献した。中地区２