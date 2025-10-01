【ワシントン＝中根圭一】米国のトランプ大統領は９月３０日、米製薬大手ファイザーが米国内で販売する医薬品価格を大幅に引き下げることで米政府と合意したと発表した。薬価引き下げと引き換えに、医薬品への関税措置の対象から同社の製品を３年間除外する。合意内容には、同社が医薬品の国内生産を拡大させるため、７００億ドル（約１０兆円）を投資することも含まれる。同社は声明で、米国内の薬価を他の先進国と同水準まで