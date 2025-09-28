関連画像弁護士ドットコム

NISA口座で増やしたお金はどうなる?離婚協議で分かった場合の対応策

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 離婚協議の過程で、妻がNISA口座の存在を知ったという相談
  • 妻は夫婦で築いた財産なので当然財産分与の対象になると主張
  • 財産分与は原則として裁判が終わった時点が基準となる
記事を読む

おすすめ記事

  • 祖父の遺品を整理していたら中に「現金500万円」が入っているという“貸金庫の契約書”が！相続期限は過ぎていますが、中身は今から申告すべきでしょうか？
    祖父の遺品を整理していたら中に「現金500万円」が入っているという“貸金庫の契約書”が！相続期限は過ぎていますが、中身は今から申告すべきでしょうか？ 2025年9月25日 15時0分
  • （※写真はイメージです／PIXTA）
    終活よ、これは終活…定年退職時の貯金は5,000万円、年金月26万円を受け取る70代夫婦が「破産寸前」のワケ。きっかけは“目覚めた”妻の暴走【CFPの助言】 2025年9月26日 11時15分
  • 先輩のミスで旅行補助金がパーに…後日「1万円お願いします」衝撃の請求LINEで縁を切った女性
    先輩のミスで旅行補助金がパーに…後日「1万円お願いします」衝撃の請求LINEで縁を切った女性 2025年9月22日 6時0分
  • 父の遺産「3000万円」は遺言により兄がすべて相続するそうです。次男の私は1円も受け取れないのでしょうか？
    父の遺産「3000万円」は遺言により兄がすべて相続するそうです。次男の私は1円も受け取れないのでしょうか？ 2025年9月24日 17時40分
  • 50代、義実家の片付けで「大量の通帳」が出てきてあ然。亡き義祖母の口座の解約にひと苦労：2025年8月トップ10 2025年9月26日 20時0分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 有吉が激怒した店巡り「特定班」
    2. 2. 日本人女性が安楽死 放送大反響
    3. 3. 鈴木奈々 3億円豪邸買えたワケ
    4. 4. ラブホ騒動 関係者語る「密着」
    5. 5. 海人&架純 結婚への壁に懸念も
    6. 6. 園児「脱走」門の鍵を自分で外す
    7. 7. 夫は10年完治せず 水野美紀告白
    8. 8. よしのり氏 手術も入院もしない
    9. 9. 光代氏 離婚用のマンション存在
    10. 10. 東京と大阪「流行が1年違う」
    1. 11. 生歌うまい 小田和正を抑え1位に
    2. 12. 永野芽郁から乗り換え? 驚く声
    3. 13. 緊急避妊薬を求めるダントツ理由
    4. 14. エイズ 感染判明の3人に1人発症
    5. 15. 約300件の苦情&市職員も「不快」
    6. 16. ステマ問題「例文コメ」に苦笑
    7. 17. 矢沢永吉とは思わず 土下座謝罪
    8. 18. 大谷に衝撃 54本塁打&防御率2.87
    9. 19. 壇蜜の最新姿に「大丈夫かな?」
    10. 20. 説明して アンミカ夫の疑惑再燃
    1. 1. ラブホ騒動 関係者語る「密着」
    2. 2. 園児「脱走」門の鍵を自分で外す
    3. 3. 東京と大阪「流行が1年違う」
    4. 4. 約300件の苦情&市職員も「不快」
    5. 5. 緊急避妊薬を求めるダントツ理由
    6. 6. エイズ 感染判明の3人に1人発症
    7. 7. ステマ問題「例文コメ」に苦笑
    8. 8. 日本での「不安」急増の理由
    9. 9. 心霊スポット「迷惑行為」相次ぐ
    10. 10. 「最悪の場所」から倍率1000倍に
    1. 11. 職員が市長に 複雑な思い抱える
    2. 12. マジか? 前橋市長の一人称に騒然
    3. 13. 指摘 被告と両親に特殊な関係が
    4. 14. 前橋市長には「地域愛」が不足か
    5. 15. 林芳正氏 政治活動資金の支出先
    6. 16. 「本当の富裕層」ユニクロ着る訳
    7. 17. 総裁選 学術的に「高市氏一択」
    8. 18. 最愛の夫が死去 どう向き合った
    9. 19. 市長がなぜ 市外のラブホを利用
    10. 20. 前橋市長 大雨緊急時もラブホに
    1. 1. 日本人女性が安楽死 放送大反響
    2. 2. ステマ問題 高市氏ら問題視せず
    3. 3. ステマ問題 流れ変える契機に?
    4. 4. 前橋市長 ラブホ部屋の詳細判明
    5. 5. 4人惨殺「死刑があなたの定め」
    6. 6. ガソスタ店員を車に監禁 有罪に
    7. 7. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
    8. 8. 竹島の日式典「閣僚出席すべき」
    9. 9. 「地球最悪の植物」日本で大増殖
    10. 10. 前橋市長が不貞行為を否定した訳
    1. 11. 総裁選「国民の関心が薄い」
    2. 12. 米トランプ氏と英語で話せる？　自民総裁選候補、対応二分
    3. 13. 岩屋外相、総裁選で林官房長官の支持表明
    4. 14. 餃子食べ尽くしもう無理 妻怒り
    5. 15. 四肢欠損ママに集まる応援の声
    6. 16. 転売ヤー激震 メルカリ規約改定
    7. 17. 小川彩佳の質問に全候補がシーン
    8. 18. パナ こがない電動自転車を発売
    9. 19. 小泉氏陣営の女性議員 Xが大炎上
    10. 20. 【自民党総裁選】総裁、首相に就任して、すぐに取り組むことは…
    1. 1. 中国で小学2年生の算数が物議
    2. 2. タトゥー禁止 韓流人気に根付く
    3. 3. 中国で「失われた時代」再現か
    4. 4. 韓国人が恐れる「奴隷島」に潜入
    5. 5. 「暴君のシェフ」俳優が感謝示す
    6. 6. 規格外 NY超高級タワマンを訪問
    7. 7. 韓国 サービスエリアで酒盛り
    8. 8. 露の領空侵犯 東欧で相次ぎ
    9. 9. 露 中国空挺部隊に装備提供へ
    10. 10. 北が訪中へ 中国は今回が初めて
    1. 11. 「iPhone 17」どんな写真を記録?
    2. 12. EU 中国に「不十分」との見解
    3. 13. 韓で60代男 盗難車暴走の理由は
    4. 14. 米の無理な要求「まさに前払い」
    5. 15. 人気ゲーム会社の大型買収
    6. 16. 筑波大生不明 3月に差し戻し審
    7. 17. ミツバチに人工栄養食 15倍成長
    8. 18. 客が飲んだ水に異常 中国で騒動
    9. 19. 露ラブロフ外相 欧州にけん制
    10. 20. 米大統領 西部への派遣を指示
    1. 1. 毎日コンビニランチ お金持ちか
    2. 2. 中国人の海外旅行､今や｢日本が一番人気｣の真実
    3. 3. ベトナムで分離手術 兄は消えた
    4. 4. 子4人で専業主婦 一時ノイローゼ
    5. 5. ドコモでiPhone17 知らぬと後悔
    6. 6. 「実家は不要」世代からの意見
    7. 7. キヤノン デザインの真意に驚き
    8. 8. 薬局でスマホ保険証導入へ 批判
    9. 9. トランプ氏の国連批判が物議に
    10. 10. Wi-Fiルーター 電気代は安いのか
    1. 11. 淡々と生きられる人の特徴 1位は
    2. 12. 百貨店の売上 7カ月ぶりに前年超
    3. 13. ｢あんぱん｣やなせたかしの妻ががん闘病中に使った｢丸山ワクチン｣が承認なしで50年以上売られ続ける事情
    4. 14. ダメな組織で次に失われる1つ
    5. 15. 生産性向上 上司の一言で生産性
    6. 16. 「扶養内」と「外」メリットは
    7. 17. 日本一の動画配信者 ISSEIの狙い
    8. 18. 【衝撃】写真を撮るだけで即現金化！次世代フリマアプリ「Chalyn（チャリン）」9月24日に登場！
    9. 19. 「ブラックカード」の収入事情
    10. 20. 疲れない脳をゲームで鍛える方法
    1. 1. 東京地下鉄乗り放題 知名度低い?
    2. 2. LINEトークのバックアップ対処法
    3. 3. Gensparkが「全部入りAI」に進化
    4. 4. 安いだけの100均は過去のもの
    5. 5. P付与禁止後も ふるさと納税は?
    6. 6. スマホが秒速で取り出せるバッグ
    7. 7. 折り曲げて使えるLEDライト登場
    8. 8. 35mmフルサイズ対応のレンズ発売
    9. 9. Ankerのコラボポーチ 期待通り
    10. 10. 配達員語る今すべきキャンペーン
    1. 11. 充電楽に CIOのマグネット変換器
    2. 12. 煩わしさ減? スリングバッグ術
    3. 13. 「iPhone17」注目度高い機種は
    4. 14. ギレルモ・デル・トロ監督と小島秀夫氏が登壇。『フランケンシュタイン』はモンスター映画を超えたヒューマンドラマだ
    5. 15. ミニPC勢には1台 Mac mini便利
    6. 16. バクテリアが蘇生 蘇生する?
    7. 17. スマホ翻訳の煩わしさ解消する機
    8. 18. 走行1000km ママチャリの魅力
    9. 19. 驚異的な進化 Googleの動画話題
    10. 20. 【Numbers to know】Glossy編（9/20〜9/26）： グッチ 、デムナ初コレクションを10店舗限定発売　ほか
    1. 1. 伝説のグラドルが 衝撃の姿披露
    2. 2. 日ハム新庄監督に 続投熱望の声
    3. 3. 大谷の衝撃事実 MVP論争は終了か
    4. 4. 広陵の事件 被害者側を告訴の訳
    5. 5. 大相撲の優勝決定 超異例事態も
    6. 6. ホークス連覇 最下位からV字回復
    7. 7. 1児のママ 29歳女優に「美しい」
    8. 8. カープ次期監督候補、軒並み脱落
    9. 9. ソン・フンミン落選…AFCに失望
    10. 10. 「紐ビキニ」で海外リゾート満喫
    1. 11. 大谷上回り MVPになる可能性は
    2. 12. 大谷翔平が試合後食べる寿司ネタ
    3. 13. 史上初 大谷が複数回「50&20」を
    4. 14. F1 角田&ローソンに解雇可能性
    5. 15. 田中将大に200勝未達成の現実味
    6. 16. 朗希が 60発捕手に「粉砕」危機
    7. 17. 日本でのみ 世陸ファンサに衝撃
    8. 18. 田中の200勝足踏みにヤキモキも
    9. 19. 北口榛花の世陸敗退 悪夢の前兆
    10. 20. 古田敦也氏 球界再編騒動を回想
    1. 1. 有吉が激怒した店巡り「特定班」
    2. 2. 鈴木奈々 3億円豪邸買えたワケ
    3. 3. 海人&架純 結婚への壁に懸念も
    4. 4. 夫は10年完治せず 水野美紀告白
    5. 5. よしのり氏 手術も入院もしない
    6. 6. 光代氏 離婚用のマンション存在
    7. 7. 生歌うまい 小田和正を抑え1位に
    8. 8. 永野芽郁から乗り換え? 驚く声
    9. 9. 壇蜜の最新姿に「大丈夫かな?」
    10. 10. 矢沢永吉とは思わず 土下座謝罪
    1. 11. 説明して アンミカ夫の疑惑再燃
    2. 12. 活動休止から100日 国分太一の今
    3. 13. SHISHAMO 2026年6月で活動終了
    4. 14. Perfume ママになったら再結成か
    5. 15. 妻夫木主演の超大作、上映数激減
    6. 16. 今田美桜 橋本環奈と圧倒的な差?
    7. 17. MVにラウールの姿ない…しんどい
    8. 18. 矢沢永吉　ファン経営の飲み屋へ飛び入り訪問も…まさかの反応「いつもそんなことやってるわけ？」
    9. 19. FRIDAY直撃から14年 今や2児の親
    10. 20. 堀江氏 収監時にNGにされたこと
    1. 1. 「ゲーム不倫」夫にも捨てられる
    2. 2. 「老害」土日は漫画三昧の日々
    3. 3. 「意外と太い」と思った瞬間9選
    4. 4. 機能的 ダイソーの330円バッグ
    5. 5. ユニ女が絶賛する注目のアイテム
    6. 6. かぼちゃを使ったレシピ 選び方
    7. 7. 三井住友カードで還元 変更点は
    8. 8. YSLの名品 新色・限定色を販売
    9. 9. ワークマンの新作ランタンパンツ
    10. 10. 本物そっくり じゃがポックル
    1. 11. 40・50代にお薦め GUジャケット
    2. 12. コーデ格上げ ZARAのバッグ
    3. 13. スタバ新作ケーキ マニア太鼓判
    4. 14. 渋谷に幻想的な美の世界が出現
    5. 15. 自分へのご褒美 ママ友の言葉に
    6. 16. ビアパパとGODIVAがコラボ
    7. 17. セザンヌ 2025年冬新作が登場
    8. 18. GUのチノで鮮度狙うべき一品
    9. 19. 箸が止まらない 絶品なすレシピ
    10. 20. レジで「領収書」嫌な態度の客