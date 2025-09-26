サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、フラットな前面デザインで机下にスッキリ設置でき、A4ファイルから文具や小物まで効率よく整理でき収納できる、頑丈なスチール製デスクワゴンの「100-SNW028（幅39cm）」と「100-SNW029（幅30cm）」のブラックとホワイトを発売した。■フラットデザインでスタイリッシュ取っ手のないフラットな前面デザインは、無駄をそぎ落としたミニマルな美しさを実現。