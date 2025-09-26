取っ手がないフラットデザインで美しく整う！小物からA4まで収まる3段キャビネット
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、フラットな前面デザインで机下にスッキリ設置でき、A4ファイルから文具や小物まで効率よく整理でき収納できる、頑丈なスチール製デスクワゴンの「100-SNW028（幅39cm）」と「100-SNW029（幅30cm）」のブラックとホワイトを発売した。
■フラットデザインでスタイリッシュ
取っ手のないフラットな前面デザインは、無駄をそぎ落としたミニマルな美しさを実現。どんなデスクやインテリアにも自然に溶け込み、オフィスの雰囲気を邪魔せずスマートに演出する。マットな色味が、落ち着いた高級感をプラスする。
■しっかり収納できる幅39cmとスッキリ設置できる幅30cm
デスクサイドに収まりやすい幅30cmのスリム設計と、しっかり収納できる幅39cmの2タイプから、自分の環境にあったサイズを選択可能。カラーもブラックホワイトの2種類から選択可能で、在宅ワークの小さなデスクからオフィスの共有スペースまで違和感なく設置ができる。
■使いやすさを追求した3段収納
上段には小物整理に便利なペントレー、下段には仕切り板が付属。中段・下段にはA4ファイルを収めることができる。文具からA4サイズのファイルや書類まで効率的に収納できる。引き出しはダブルスライドレール仕様で、奥までしっかり引き出せる快適設計だ。
■安心の鍵付き一括ロック機能
セキュリティ面も安心の一括ロック対応。鍵ひとつで3段すべてを施錠でき、個人情報や大切な書類を安全に守る。シェアオフィスや在宅勤務でも、プライバシーを確保できる心強い味方だ。
■頑丈スチール製＆完成品出荷
本体は耐久性に優れたスチール製で、マグネット製品を貼り付けて活用可能。キャスター付きで移動も簡単にでき、総耐荷重は30kgとタフな設計。さらに完成品でお届けするため、届いたその日からすぐに使用できる。面倒な組み立て作業は不要だ。
■商品詳細
●100-SNW028
●100-SNW029
■デスクワゴン キャビネット 3段 幅39cm 奥行き45cm 高さ60cm 鍵付き 一括ロック スチール ブラック「100-SNW028BK」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・雅楽演奏や漫才説法、生前葬等が決定！250名超の僧侶が集まる「万博寺」【大阪・関西万博】
・突っ張るだけで簡単設置！カスタマイズが自由自在な有孔ボードの突っ張りラック
・軽い＆キャスター付きで移動が楽！折りたたみ式3連結パーティション
・秋の味覚を贅沢に味わう！天丼はま田「大粒牡蠣とかき揚げの秋天丼」
・小さくたためて、大きく使える！2WAY折りたたみボストンバッグ
■フラットデザインでスタイリッシュ
取っ手のないフラットな前面デザインは、無駄をそぎ落としたミニマルな美しさを実現。どんなデスクやインテリアにも自然に溶け込み、オフィスの雰囲気を邪魔せずスマートに演出する。マットな色味が、落ち着いた高級感をプラスする。
■しっかり収納できる幅39cmとスッキリ設置できる幅30cm
デスクサイドに収まりやすい幅30cmのスリム設計と、しっかり収納できる幅39cmの2タイプから、自分の環境にあったサイズを選択可能。カラーもブラックホワイトの2種類から選択可能で、在宅ワークの小さなデスクからオフィスの共有スペースまで違和感なく設置ができる。
■使いやすさを追求した3段収納
上段には小物整理に便利なペントレー、下段には仕切り板が付属。中段・下段にはA4ファイルを収めることができる。文具からA4サイズのファイルや書類まで効率的に収納できる。引き出しはダブルスライドレール仕様で、奥までしっかり引き出せる快適設計だ。
■安心の鍵付き一括ロック機能
セキュリティ面も安心の一括ロック対応。鍵ひとつで3段すべてを施錠でき、個人情報や大切な書類を安全に守る。シェアオフィスや在宅勤務でも、プライバシーを確保できる心強い味方だ。
■頑丈スチール製＆完成品出荷
本体は耐久性に優れたスチール製で、マグネット製品を貼り付けて活用可能。キャスター付きで移動も簡単にでき、総耐荷重は30kgとタフな設計。さらに完成品でお届けするため、届いたその日からすぐに使用できる。面倒な組み立て作業は不要だ。
■商品詳細
●100-SNW028
●100-SNW029
■デスクワゴン キャビネット 3段 幅39cm 奥行き45cm 高さ60cm 鍵付き 一括ロック スチール ブラック「100-SNW028BK」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・雅楽演奏や漫才説法、生前葬等が決定！250名超の僧侶が集まる「万博寺」【大阪・関西万博】
・突っ張るだけで簡単設置！カスタマイズが自由自在な有孔ボードの突っ張りラック
・軽い＆キャスター付きで移動が楽！折りたたみ式3連結パーティション
・秋の味覚を贅沢に味わう！天丼はま田「大粒牡蠣とかき揚げの秋天丼」
・小さくたためて、大きく使える！2WAY折りたたみボストンバッグ