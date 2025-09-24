サンワサプライ株式会社は、4K60Hzの高画質映像を最大40mまで安定して延長できるHDMI延長中継アダプタ「AD-HDR40」を発売した。HDMI端子からの給電で動作するため、ACアダプタの配線を気にすることなく、手軽に高画質映像を離れた場所へ伝送できる。ソフトウェアやドライバのインストールなしで、接続してすぐに使用できる。■HDMIケーブル2本を中継し、最大40mまで延長できるケーブルの長さが足りない場合に、工事不要で手軽に延