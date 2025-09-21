人質奪還などのため、イスラエル軍がパレスチナ自治区ガザの最大の都市ガザ市で地上作戦を進める中、イスラム組織ハマスは「別れの写真」とした人質リストの写真を公開し、イスラエル側をけん制しています。イスラエル軍は、16日からガザ地区の最大都市、ガザ市の制圧に向けた地上作戦を進めています。20日には地下トンネルや、爆弾が仕掛けられていた構造物、狙撃手の拠点を含む多数の施設を攻撃しハマスの指揮官クラス数名を殺害