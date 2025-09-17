海上自衛隊第１航空群司令部（鹿児島県鹿屋市）は１６日、鹿屋航空基地所属の３等海佐（５１）を減給１５分の１（１か月）の懲戒処分にしたと発表した。発表では、３等海佐は昨年４月２５日、所属部隊の警備犬が訓練中、同じ部隊で勤務する民間人の左でん部にかみついてけがを負わせたにもかかわらず、上司への報告などを怠った。自費で治療費などを払ったが、被害者が上司への報告を要望して発覚。「勤務継続に不利益があると