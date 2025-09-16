シーズン終盤、パリーグでは首位ソフトバンクに肉薄し、逆転Vを狙う日本ハムの新庄剛志監督。ツーランスクイズ、“日替わり打線”、先発投手のリリーフ起用……繰り出す作戦はしばしば“奇策”と評されるが、確実に勝利に結びつけてきた。その采配は天性のひらめきか、緻密な計算に基づくものか。現役時代、新庄監督とともに阪神でプレーし、チームの“センターライン”を担った久慈照嘉氏に、北のビッグボスの魅力を聞いた。1