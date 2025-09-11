静岡県伊東市の田久保眞紀市長（55）の学歴詐称疑惑に端を発した市政の混乱が拡大している。市議会の不信任議決に対し、田久保市長が議会解散で応じたことで10月19日に出直し市議選が行なわれることになった。定例議会の開催期間中に失職した前市議らは、再選と再度の市長不信任議決を目指すとみられる。いっぽう、田久保市長の支持者らは市議会に足場を築いて２回目の不信任議決の阻止を図りたい考えだ。 〈画像〉リボンも