2025年10月11日（土）に西日本総合展示場新館にて開催を予定している『TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（TGC 北九州 2025）が追加情報を発表した。『TGC 北九州 2025』メインアーティストにME:Iが決定日本最大級のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」で、総投票数約9,000万票、応募者約14,000人の中から誕生した11人組ガールズグループME:I。デビュー直後から社会現象級の注目を集め、