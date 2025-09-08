止まらないAIの進化と侵食。日本でも大手新聞3社が共闘を始めたが......読売、朝日、日経の大手新聞3社が、記事を無断使用しているとして米国のAI検索企業「パープレキシティ」を訴えた。AI検索企業vs大手メディアの闘いはどうなるのかを予測する！【画像】2022年に公開されたAI検索エンジン「パープレキシティ」＊＊＊■著作権問題というよりビジネスの問題!?AIの進化が止まらない。最近はパソコンでもスマホでも、検索をする