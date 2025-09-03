¹â¹»»þÂå¤Î»ø¥æ¥Ë¤ÎÇØ¥Í¡¼¥à¤Ï¡ÖOTANI¡×5Æü¤«¤é²­Æì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥é¥°¥¶¥¹ presents Âè32²ó WBSC U-18 Ìîµå¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡×¤òÁ°¤Ë¡¢WBSC¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÏÆ±Âç²ñ¤Ç²áµî¤Ë³èÌö¤·¤¿¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Ö´¬Åì»þÂå¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡Ö2012Ç¯¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¹â¹»»þÂå¤ÎÂçÃ«¤ÎÅêµå¤ò¸ø³«