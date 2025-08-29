心と体がアリ・アスターを欲している皆様、お待ちかね。『ミッドサマー』『ボーはおそれている』のアリ・アスター監督最新作、ホアキン・フェニックス主演の炎上スリラー『エディントンへようこそ』（原題：EDDINGTON）が12月12日(⾦)より⽇本公開されることが決定した。併せて解禁されたティザービジュアルは、アルミホイルで包まれたカウボーイハットから火が上がっているというもの。なんとも意味深。「アリ・アス