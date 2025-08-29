心と体がアリ・アスターを欲している皆様、お待ちかね。

『ミッドサマー』『ボーはおそれている』のアリ・アスター監督最新作、ホアキン・フェニックス主演の炎上スリラー『エディントンへようこそ』（原題：EDDINGTON）が12月12日(⾦)より⽇本公開されることが決定した。併せて解禁されたティザービジュアルは、アルミホイルで包まれたカウボーイハットから火が上がっているというもの。なんとも意味深。

「アリ・アスター監督の悪夢が現実世界に進出してきた」（Collider）と評された本作。描かれるのは、激化する市長選挙によって破滅の道へと突き進んでいく小さな町。

舞台は2020年、コロナ禍でロックダウンされたニューメキシコ州エディントン。息苦しい隔離生活の中で住民たちの不満と不安は爆発寸前。保安官ジョー（ホアキン・フェニックス）は、IT企業誘致で町を“救おう”とする野心家の市長テッド（ペドロ・パスカル）と“マスクをする・しない”の小競り合いから対立し、突如「俺が市長になる！」と市長選に立候補する。ジョーとテッドの諍いの火は周囲に広がっていき、SNSはフェイクニュースと憎悪で大炎上。同じ頃、ジョーの妻ルイーズ（エマ・ストーン）は、過激な動画配信者（オースティン・バトラー）の扇動動画に心を奪われ、陰謀論にハマっていく……。疑いと論争と憤怒が渦を巻き、暴力が暴力を呼び、批判と陰謀が真実を覆い尽くしていく。

本作の撮影を振り返り、ホアキン・フェニックスは「今まででいちばんヤバい撮影だった」と振り返り、ペドロ・パスカルは「良い意味で危険を感じていた」、エマ・ストーンは「張り詰めたものが⼀気に爆発して誰も予想できない」、オースティン・バトラーは「ジェットコースターに乗った気分」とコメントしている。しかし、キャストが豪華だなぁ。

『エディントンへようこそ』

監督・脚本：アリ・アスター

出演：ホアキン・フェニックス、ペドロ・パスカル、エマ・ストーン、オースティン・バトラー、ルーク・グライムス、ディードル・オコンネル、マイケル・ウォード

配給：ハピネットファントム・スタジオ 原題：EDDINGTON

© 2025 Joe Cross For Mayor Rights LLC. All Rights Reserved.