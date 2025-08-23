お笑い芸人・藤井隆、タレント・井上咲楽が司会を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』（毎週日曜後0：55）の24日放送回には、井上と高校の同級生だった妻と、その夫が出演する。【動画】井上咲楽の実家を訪問…さらにサプライズに涙も全国3都市を周りながら5週に渡って視聴者の皆様に感謝を伝える「MC就任3周年！3都市サンキューツアー」。今回は、井上の故郷、栃木県益子町から1時間スペシャルを届