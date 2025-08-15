画像生成AIや画像を分析するためのAIをトレーニングするためには、ネコの画像に「ネコ」「歩いている」「しま模様」というようなラベルを手作業で大量につけたデータが必要です。しかし、Metaが発表した「DINOv3」というモデルは、ラベルなしの画像17億枚を使ってトレーニングされており、ラベルに縛られないさまざまなタスクを人間の介入なしに専門のモデル以上の性能でこなすことができます。DINOv3: Self-supervised learning f