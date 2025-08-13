左三角線維軟骨複合体（ＴＦＣＣ）損傷で離脱している巨人のドラフト１位・石塚裕惺内野手が１日、ジャイアンツ球場で行われた故障班の練習に参加した。室内練習場では、負傷後初となるライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）を行い、４月に左肘の手術を受けた黄錦豪（ファン・ジンハオ）投手と対戦。４打席対戦して安打性はなかったが、鋭いスイングを見せ「手首の問題とか、そういうところを試しながらのバッティングだったけど、