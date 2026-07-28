7月26日の阪神タイガースと読売ジャイアンツによる“伝統の一戦”。オールスターゲーム前の前半最終戦に登板した、巨人・小笠原慎之介投手（28）が大山悠輔選手（31）に死球を与えると、甲子園球場から地鳴りのようなブーイングが沸き起こった。【写真】報復かコントロールミスか、物議を醸している巨人・大城への死球阪神が1-0で勝利を収めた試合後、指揮官の藤川球児監督（46）は、「セ・リーグで一番与死球が多いのは巨人で