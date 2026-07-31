被死球がトップセ・リーグのペナントレース前半戦の最終ゲームは“伝統の一戦”だった。3連戦最後の7月26日は、阪神タイガースが読売ジャイアンツに辛勝した。主砲・佐藤輝明（27）の放ったソロアーチによる1点を、先発・村上頌樹（28）が今季2度目の完封で守り切った。これでセ・リーグは阪神、巨人が同率首位で折り返すことになった。【写真を見る】デッドボールだけじゃない…藤川監督が檄怒りした事件は他にも!?僅差での首