クルトンって美味しいのに、どうしてサラダには少ししか入っていないんだろう……。そんなクルトン溺愛勢のみなさまに、至福のひとときを与えてくれるサラダが、ドン・キホーテから登場しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■信じられない量のクルトンがここに……どこにサラダがあるんですか？「みんなの75点より、誰かの120点」を合言葉に展開されている、ドン・キホーテの「偏愛めし」シリーズ。