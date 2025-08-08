2026¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ËÜÈÖ¤Þ¤ÇÌó1Ç¯¡£¥Û¥¹¥È¹ñ¤È¤·¤ÆÂç²ñ¤ò·Þ¤¨¤ë¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤Ï¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¾¡¤Á¿Ê¤á¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¥°¥ì¥Ã¥°¡¦¥Ð¡¼¥Û¥ë¥¿¡¼¡¢¸½ºß¤Î¥Þ¥¦¥ê¥·¥ª¡¦¥Ý¥Á¥§¥Ã¥Æ¥£¡¼¥Î¤È»Ø´ø´±¤ò·Ò¤°Ãæ¤Ç·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÀïÎÏ¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¡ØESPN¡Ù¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×1Ç¯Á°¤ÎÃÊ³¬¤ÇÍ½ÁÛ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¾Ò²ð¡£²¤½£¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ëÁª¼ê¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀïÎÏÅª¤Ë¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ê¥Á¡¼¥à¤À¡£GK¥Þ¥Ã¥È¡¦¥¿¡¼¥Ê¡¼¡Ê¥Ë