第107回全国高等学校野球選手権大会（甲子園大会）に出場している広陵高校（広島）の暴力事案について、韓国メディアが反応した。今回の甲子園大会を出場辞退する意向なし広陵高校は2025年8月６日、公式サイトを通じて、硬式野球部で１月に発生した暴力事案について、広島県高野連を通じて調査結果を含めた詳細を公表した。広陵高校をめぐっては、SNSで同校野球部員が上級生に殴られるなどの暴力を受けたとする情報が拡散していた