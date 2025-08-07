元日本代表・佐野優子さん（撮影は2008年）【写真：産経新聞社】THE ANSWER

バレーボール元日本代表の佐野優子さん クレープ屋に高橋藍と塁が来店

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • バレーボール女子の元日本代表・佐野優子さんがInstagramを更新した
  • 現在経営しているクレープ屋に高橋藍と塁が訪れたことを報告
  • 猛暑日なのに2人来たらなぜか暑さ吹っ飛ぶ」と喜びの声をつづった
記事を読む

おすすめ記事

  • カーリング女子「ロコ・ソラーレ」の吉田知那美さんは8月2日、自身のInstagramを更新。夫で全日本スキー連盟アルペンスキーコーチの河野恭介さんとの和装ショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：吉田知那美さん公式Instagramより）
    「幸せ溢れとる」カーリング吉田知那美、イケメン夫と和装でハグ！ 「サイコーの夫婦」「はしゃぐ姿がかわいい」 2025年8月4日 16時5分
  • バドミントン女子ダブルス銅メダリスト志田千陽【写真：ロイター】
    「とっても可愛くて…」　バド志田千陽、洋服を贈ってくれた女性に感謝「お気に入りです！」ファンからも好評 2025年8月2日 9時33分
  • 日本屈指の百貨店・銀座三越の託児所が話題に
    「息子が王子様になったような気分」銀座三越の託児所の手厚いサービス内容が話題に 2025年8月6日 11時55分
  • 『みそきん』をプロデュース・HIKAKINさん
    HIKAKIN「ラーメンに救われた」　念願の『みそきん』リアル店舗オープンに込めた思い 2025年8月6日 22時5分
  • モデルの西山茉希さんは8月1日、自身のInstagramを更新。娘とのかわいらしいツーショットを披露しました（サムネイル画像出典：西山茉希さん公式Instagramより）
    西山茉希、娘との貴重なツーショット公開​​​​​​​「ママが描いたんだよーって娘に見せれた図」 2025年8月1日 21時5分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 中居氏に「決定打」騒動は終了か
    2. 2. 見出しで勘違い 高畑に批判殺到
    3. 3. 木村拓哉を「呼び出し」批判殺到
    4. 4. 口から泡 救急搬送で料金徴収
    5. 5. 中居氏 最後のメッセージ郵送か
    6. 6. 広瀬アリスと交際で生活が変化か
    7. 7. ジャングリア 万博とは違う炎上
    8. 8. やす子OUT フワちゃんINの可能性
    9. 9. えなこ「お風呂に入って」訴え
    10. 10. 広陵の暴力事案 文書で詳細公表
    1. 11. 池田温泉 夜逃げ前に2千万円募る
    2. 12. 40人乱闘 少年5人が殺人未遂か
    3. 13. 0日婚だった堀北真希さんの現在
    4. 14. 元TBS女子アナの水着姿に衝撃
    5. 15. 配信者・君島かれんを緊急逮捕
    6. 16. 矢口真里の近影「原型ない」騒然
    7. 17. 中山美穂さんお別れ会で疑惑浮上
    8. 18. 親子に性暴行か 32歳男を再逮捕
    9. 19. フェンタニル蔓延の原因を指摘
    10. 20. PPAP大ヒット時の収入「桁違う」
    1. 1. 口から泡 救急搬送で料金徴収
    2. 2. ジャングリア 万博とは違う炎上
    3. 3. 池田温泉 夜逃げ前に2千万円募る
    4. 4. 40人乱闘 少年5人が殺人未遂か
    5. 5. 配信者・君島かれんを緊急逮捕
    6. 6. 親子に性暴行か 32歳男を再逮捕
    7. 7. フェンタニル蔓延の原因を指摘
    8. 8. 医師と歯科医師の計28人を処分へ
    9. 9. 未開封のご飯がカビだらけ…絶句
    10. 10. 最高…あえて残クレアルファード
    1. 11. 互いに煽り運転して2台衝突事故
    2. 12. ふざけてる 堀江氏名指しで激怒
    3. 13. 石川県で線状降水帯 厳重な警戒
    4. 14. 堀江氏指摘する「バカ親」の正体
    5. 15. 過ちを...平和式典の言葉に疑問
    6. 16. ジャングリア悪評 原因を指摘
    7. 17. 奇跡です 事故直前の広末に衝撃
    8. 18. 戦後80年 最高の総理ランキング
    9. 19. 末期がんと虚偽 500万超不正請求
    10. 20. 「やばい溺れる」14歳が意識不明
    1. 1. 低レベル 神谷代表の質問に呆れ
    2. 2. 牛タン屋台で豚タン 摘発は困難?
    3. 3. エアコンの電気代 風量で3倍に?
    4. 4. 35歳でおばあちゃんに 女性の今
    5. 5. 政府に物申す 岐阜県知事に称賛
    6. 6. 一時流行った「新型うつ病」真相
    7. 7. 参政党 記者会見を事前登録制に
    8. 8. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
    9. 9. サウナ女性用エリアで失禁…迷惑
    10. 10. -10℃シャツ 本当に涼しいのか
    1. 11. 冷蔵庫が空 生活保護受けられず
    2. 12. 愛子さま初の外国訪問に暗雲漂う
    3. 13. 農家から参政議員へ「やめて」
    4. 14. 石破首相あいさつ、正田篠枝さんの短歌を２度繰り返す…自らの思いは「あの歌に全て尽くされている」
    5. 15. 激安で食べ放題 うどん屋を絶賛
    6. 16. 百田氏と安野氏の意外な縁に反響
    7. 17. 「性欲は邪魔」21歳で去勢手術
    8. 18. 男児からトイレ覗かれ…許せる?
    9. 19. 「着るだけで疲労回復」服の現状
    10. 20. 衆院格差2倍以上は12選挙区　1票当たり、住基人口試算
    1. 1. 雑菌多し ホテルで不衛生なモノ
    2. 2. トランプ氏 韓国を「開放」
    3. 3. 車椅子の高齢者助けた女性に非難
    4. 4. 韓国選手の大胆スイムウェア姿
    5. 5. 韓国の名脇役 訃報にファン衝撃
    6. 6. mRNAワクチン縮小 米政府が発表
    7. 7. 豪で14歳中国人少女が刺殺される
    8. 8. エプスタイン事件「リスト」存在
    9. 9. 米国防次官が強調する韓国の役割
    10. 10. 北朝鮮で生活苦に陥る人が急増
    1. 11. トランプ氏 医薬品の関税表明へ
    2. 12. 豪で記録的大雪 日本と季節が逆
    3. 13. NASAが月面に原子炉建設指示
    4. 14. トランプ氏 半導体工場建設へ
    5. 15. 韓国 中国人団体観光ビザ免除へ
    6. 16. フィリピン サラ氏への弾劾凍結
    7. 17. わいせつ? 人魚姫像が撤去危機
    8. 18. 尹大統領の妻 捜査チームに出頭
    9. 19. カムチャッカ半島噴火 500年ぶり
    10. 20. 退勤後に自転車で配達員に 中国
    1. 1. 長渕事務所 イベ会社に破産申立
    2. 2. 経産省 支払いが最低の企業公表
    3. 3. 「正社員は負け」20年後にあ然
    4. 4. 堀江氏の暗号資産 2億円の価値?
    5. 5. 米国「大暴落」の危険兆候か
    6. 6. 日本には15％の追加関税と米政府
    7. 7. 現金給付に暗雲か 成立見通せず
    8. 8. JR西 夏だけ乗り放題きっぷ販売
    9. 9. 資産家 なぜ古いiPhoneを使用?
    10. 10. シャトレーゼなど15社が最低評価
    1. 11. 日本が中高年をディスった理由
    2. 12. 親と同居 月10万円は親の負担に
    3. 13. 卵1箱1000円超? ハワイの節約術
    4. 14. 資産1億円でFIRE 地獄に転落の訳
    5. 15. ダイワボウHD 年初来高値を更新
    6. 16. 不動産投資 融資を受けやすく
    7. 17. ダンロップ タイヤ安売りNG要求
    8. 18. 死亡事故発生 ワースト1位の国道
    9. 19. LITALICO 大幅増益の着地は
    10. 20. 年間2万円超も? 電気代に上乗せ
    1. 1. ロケットナウが認知度急拡大へ
    2. 2. Excelで年齢を自動計算 便利技
    3. 3. LG「透けるテレビ」ついに発売
    4. 4. 独産「シングルモルト」の魅力
    5. 5. REDMAGICのゲーミングタブレット
    6. 6. Apple製品が整備済み品でお得に
    7. 7. 独研究者らが星の起源解明に成功
    8. 8. 転ばぬ先の「ボスが来たボタン」
    9. 9. 業界注目 次世代規格のWi-Fi 8
    10. 10. LINEが「VOOMタブ」を廃止へ
    1. 11. コシナ発売 大口径中望遠レンズ
    2. 12. スマホ翻訳の煩わしさ解消する機
    3. 13. クリップ型TWS 新製品を検証
    4. 14. iOS26 リキッドグラスに変更へ
    5. 15. どこでも使えるミニ焚き火台
    6. 16. OWC ハイエンド機器を販売
    7. 17. AMD 新ドライバで性能低下解消
    8. 18. NVIDIAのGPUにバックドア? 否定
    9. 19. デル宮崎サポート拠点を見てきた。設立20周年、本腰の正社員雇用で国内最高峰のサポート体制へ
    10. 20. 米OpenAI 新モデルの存在示唆
    1. 1. 広陵の暴力事案 文書で詳細公表
    2. 2. 元TBS女子アナの水着姿に衝撃
    3. 3. 広陵巡る報道 日本連盟が声明
    4. 4. 広陵高の甲子園大会出場の判断変わらず
    5. 5. 広陵高校がネット上の噂を否定
    6. 6. DeNA藤浪晋太郎 大荒れ登板に
    7. 7. ムキムキボディ披露から2年 反響
    8. 8. 世界で一番過酷？今年も「鈴鹿8耐」の夏がやってくる！ BS12で8月3日、鈴鹿サーキットから完全無料生中継
    9. 9. 夏の甲子園 高野連が異例の声明
    10. 10. 大谷翔平のリアル二刀流に騒然
    1. 11. 大谷翔平 逆転2ランで「自援護」
    2. 12. 広陵野球部 暴力事案の経緯説明
    3. 13. 巨人に「文句のつけようがない」
    4. 14. バルサ 37歳新シーズンも活躍か
    5. 15. 甲子園敗退 プロ志望届は出さず
    6. 16. 神奈川大会で見た女子部員の実情
    7. 17. 堂安律の新天地 37億円で決定
    8. 18. 仙台育英指揮官 相手選手に感謝
    9. 19. 佐野優子さんのクレープ屋に
    10. 20. ジャーメイン良 地元出身に驚き
    1. 1. 中居氏に「決定打」騒動は終了か
    2. 2. 見出しで勘違い 高畑に批判殺到
    3. 3. 木村拓哉を「呼び出し」批判殺到
    4. 4. 中居氏 最後のメッセージ郵送か
    5. 5. 広瀬アリスと交際で生活が変化か
    6. 6. やす子OUT フワちゃんINの可能性
    7. 7. えなこ「お風呂に入って」訴え
    8. 8. 0日婚だった堀北真希さんの現在
    9. 9. 矢口真里の近影「原型ない」騒然
    10. 10. 中山美穂さんお別れ会で疑惑浮上
    1. 11. PPAP大ヒット時の収入「桁違う」
    2. 12. マツコ「盟友の死去」に沈黙貫く
    3. 13. 不倫劇のすえ一身上の都合で退職
    4. 14. 中居氏は「終わった人」冷めた声
    5. 15. ジャングリア沖縄 低評価の惨状
    6. 16. PPAP大ヒット 正直お金1円もない
    7. 17. 紀藤弁護士 中居氏の声明に言及
    8. 18. 中居氏の「性暴力」内容判明か
    9. 19. 朝4時半から笑顔で…ニコル恐い
    10. 20. 銀シャリ鰻 医師から「やばい」
    1. 1. 中3娘が毎日頭痛に 治療に衝撃
    2. 2. 「水でいいです」に同行者が困惑
    3. 3. 羽織るだけで「見違える」1着
    4. 4. ハニーズ「ひんやりパンツ」紹介
    5. 5. Amazonで水拭き掃除機が登場
    6. 6. しまむら おしゃれな大人コーデ
    7. 7. 「メリーさんの電話」が話題
    8. 8. ウンザリ 彼女からのLINE5選
    9. 9. 夏限定の「癒しの紅茶」が登場
    10. 10. ワークマンのコスパ最強パンツ
    1. 11. 即カゴ推奨 コストコのお菓子
    2. 12. 幸せ台無し 義母の一言に怒り
    3. 13. 花束を食べたら...贅沢なアイス
    4. 14. 男性がドキッとするスキンシップ
    5. 15. 快適な履き心地 モズスニーカー
    6. 16. 「都合のいい人?」気づかされ
    7. 17. 二の腕カバー ハニーズの優秀服
    8. 18. 12星座占い 今日の運勢は?
    9. 19. セリアで人気のキャラグッズ
    10. 20. 真夜中に帰省した女性の恐怖体験
    x