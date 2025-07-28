日本だけでなく、海外、特に中国でも大人気の『ちいかわ』。大手企業とのコラボを発表すると、全商品ゲットするためにちいかわファンが一気に押し寄せる事態がここ数年続いている。この記事のすべての写真を見る今年に入ってから『マクドナルド』、『GU』、『くら寿司』と、大人も子供も大好きなお店とのコラボとあって発売初日はどこも大パニック！中でもマックではハッピーセットの食べ物が大量廃棄されるなど、社会的騒動に