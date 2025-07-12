先月（6月）、羽田空港近くの東京モノレールの高架下で、新聞紙などに火をつけ職員らの業務を妨害したとして、41歳の男が警視庁に逮捕されました。威力業務妨害の疑いで逮捕されたのは、住居・職業不詳の岡建志容疑者（41）です。岡容疑者は先月、東京・大田区の羽田空港近くの東京モノレールの高架下で、新聞紙などに火をつけ、東京モノレールの職員らに施設の点検や緊急会議をさせるなどして、業務を妨害した疑いがもたれていま