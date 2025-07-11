ジェーン・バーキンと初代バーキン。バッグはサザビーズのオンラインオークションで１０日、落札された。/Mike Daines/Shutterstock（ＣＮＮ）すり切れや引っかき傷、汚れのついた黒のレザー製バッグ「バーキン」が、手数料込み８６０万ユーロ（約１４億７０００万円）で落札され、ハンドバックとしてのオークション史上最高額を樹立した。落札価格は７００万ユーロだった。エルメスが初めて手掛けたバーキンは、英国人俳優で歌手