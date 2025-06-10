「色々な日本代表が素晴らしい試合を続けてきたおかげでチャンスが来た」森保一監督が率いる日本代表は6月10日、北中米ワールドカップ（W杯）アジア最終予選でインドネシアと対戦した。MF佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）が後半24分から途中出場。18歳237日での最終予選デビューは、香川真司の19歳212日を抜いて最年少となったが、「勘違いしないでやりたい」などと語った。また、国際Aマッチデビューは市川大祐久保建英、小