Á°Àî¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤­¤¿(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext¥»¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤Îºå¿À¤¬¸òÎ®Àï¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¹¥Ä´¤ò¥­¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àè½µËö¤Î¡Ö´ØÀ¾¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î3Ï¢Àï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç¤Ï3¥¿¥Æ¤òÃ£À®¡£6·î8Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï½øÈ×¤Ë¿¹²¼æÆÂÀ¤Î2»î¹çÏ¢Â³ÃÆ¡¢8²ó¤Ë¼çË¤¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¤ÎËþÎÝÃÆ¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢ÂÇÀþ¤â¸ü¤ß¤òÁý¤·¤Æ¤­¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¤³¤ÎÂÇ·â¤¬É¬Í×¡ª¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÇÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁ°Àî¤½¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¹çÎ®