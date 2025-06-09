2·î¤ËºÇ°¦¤ÎÉ×¤òË´¤¯¤·¡¢Æ°¸þ¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿ ¡È¤³¤¸¤ë¤ê¡É ¤³¤È¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¡£6·î7Æü¤ËËÜ»ï¡ÖSmart FLASH¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡¢¾®Åç¤Î¶á±Æ¤Ë¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯3·î¤Ë¥µ¥¦¥Ê»ö¶È¤ò¼ê¤¬¤±¤ë²ñ¼Ò¡ÖHabitat¡×¤Î¼ÒÄ¹¡¦ËÌÂ¼¸ùÂÀ¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¡¢2025Ç¯1·î¤ËÂè°ì»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¾®Åç¡£¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢Èá·à¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö2·î¤Ë¼«Âð¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇËÌÂ¼¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢¾®Åç¤µ¤ó¤¬È¯¸«