◆日本生命セ・パ交流戦２０２５阪神―オリックス（７日・甲子園）オリックス・宮城大弥投手の第１打席で、球団ＯＢの後藤光尊氏の応援歌が流れた。「きらめけ尊き光際立つ勝負勘度胸据えて臨めこの瞬間（とき）に」とメロディーが流れる中、初球から積極的にスイング。２ストライクからの３球目を打ちにいったが、惜しくも三ゴロに倒れた。昨季は左大胸筋のけがで交流戦に出場できず、打席に立つのは２年ぶり。通算