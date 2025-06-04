０．７３％ポイント差で惜敗した３年前の大統領選挙とは違った。李在明（イ・ジェミョン）候補が前回の大統領選挙での失敗を反転させて当選するのに、首都圏と忠清（チュンチョン）地域での善戦が大きく寄与した。中央選挙管理委員会の開票集計によると、４日午前１時１０分基準で李候補は４８．３１％の得票率となり、金文洙（キム・ムンス）国民の力候補（４３．０５％）、李俊錫（イ・ジュンソク）改革新党候補（７．５８％）に