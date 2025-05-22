米プロバスケットボールＮＢＡレイカーズの八村塁（２７）が、昨季ファイナル王者の名門セルティックスへ電撃トレードされる可能性が浮上した。レイカーズは来季に向けてセンター補強が喫緊の課題。八村は今季大きな飛躍を遂げたことで他球団から人気となっており、トレード要員の切り札とみられている。すでに複数球団の関心が取りざたされる中で、米大手誌「スポーツイラストレーテッド」が仰天のトレード計画を報じた。「