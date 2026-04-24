大学入学は、過去の自分とおさらばし、生まれ変わるチャンスとも言えます。でも、女の子に「大学デビューでしょ」と見透かされては、理想のキャンパスライフが遠のいてしまうかもしれません。そこで今回は『オトメスゴレン』の女性読者のみなさんに、どんな男性を見たとき「高校生時代イケてなかったでしょ」と感じるのか教えていただきました。【１】女性に対してがっついている感じが伝わってくる「とにかく早く彼女を作りたいん