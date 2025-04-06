５日（日本時間６日）に敵地フィラデルフィアで行われたフィリーズ戦で、メジャー３戦目で５回途中１失点と好投したドジャース佐々木朗希投手（２３）に米メディアが手のひらを返した。専門メディアの「ドジャースネーション」は「佐々木が大幅に改善されたパフォーマンスの後、５回で降板」との記事を配信。「佐々木は、東京とドジャー・スタジアムでのデビュー戦での２度の不安定なパフォーマンスで、その能力に疑問が持た